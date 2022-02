Sola in casa cade a terra e non risponde al telefono: anziana soccorsa dai vigili

Anziana cade a terra e non riesce ad alzarsi, soccorsa e salvata dalla Polizia locale. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 14, in un condominio di via Eustachio. A chiedere aiuto agli agenti è stata la sorella della donna, anziana anche lei, che vive a Macerata e che, pur avendo provato più volte a rintracciare la congiunta al telefono, non aveva avuto risposta alcuna. Il personale della Polizia locale si è recato subito nell’appartamento indicato. L’anziana, una professoressa in pensione, è stata trovata riversa a terra dietro al portone di casa. Probabilmente era lì da almeno cinque ore.

Raggiunta da un medico, è stata curata e poi affidata alle premure dei familiari. A parte un evidente ematoma al volto, le sue condizioni sono state giudicate comunque discrete.