Arte recuperata e intuito imprenditoriale a “Linea Verde” con Federico Quaranta

Linea Verde Discovery ha dedicato parte della puntata di sabato 23 maggio, condotta da Federico Quaranta, alla Città di San Severino regalando al pubblico televisivo un viaggio emozionante tra la maestosità della Torre degli Smeduci, i tesori salvati dal sisma e il successo globale del Made in Italy nato in un garage di casa nostra.

Le bellezze architettoniche, il patrimonio artistico ferito e la straordinaria capacità di resilienza e innovazione della comunità locale sono stati il cuore pulsante della puntata andata in onda su Rai 1 e disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Federico Quaranta ha definito il territorio settempedano, e quello marchigiano, come un territorio in perfetto equilibrio tra storia, devozione e contemporaneità. Un racconto che si è snodato attraverso i simboli storici della città e le sue eccellenze umane e produttive, incarnando appieno quel proverbiale saper fare marchigiano e quel saper fare settempedano che, da sempre, si unisce al profondo genius loci locale.

“Dall’alto della torre degli Smeducci a San Severino, posta sulla sommità del Monte Nero, il mio sguardo abbraccia l’orizzonte, fatto di colline dolci che sembrano inseguirsi all’infinito… Nell’entroterra marchigiano il paesaggio è in equilibrio, tra gesti ripetuti e condivisi, riti e rituali, una storia che attraversa i secoli”, ha dichiarato con emozione Federico Quaranta in apertura di collegamento.

Uno dei momenti più toccanti e significativi della puntata è stato dedicato alla visita del MARec, il Museo dell’arte recuperata. Accompagnato dalla direttrice Barbara Mastrocola, Quaranta ha esplorato le sale che custodiscono le opere d’arte salvate dai crolli del devastante terremoto del 2016. Su un totale di 500 chiese dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino, ben 340 sono risultate inagibili, rendendo necessario un imponente e tempestivo intervento di messa in sicurezza del patrimonio storico-artistico.

Il museo, allestito nel 2022, non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio spazio di ricongiungimento comunitario. Tra i capolavori mostrati al grande pubblico spiccano la splendida e minuziosa Madonna del Monte di Lorenzo d’Alessandro,simbolo dell’abbraccio protettivo tra istituzioni civili e religiose, la preziosa Madonna della Pace, capolavoro del Pinturicchio del 1490, e i polittici protettori con le immagini di San Sebastiano e San Rocco. Le opere sono state volutamente ordinate nel percorso museale in base al luogo di provenienza, per ricreare idealmente quella “piazza” e quel senso di appartenenza che molti borghi hanno temporaneamente smarrito in attesa della ricostruzione.

Il programma ha poi acceso i riflettori sulla capacità manifatturiera e tecnologica del territorio, intervistando l’imprenditore locale Claudio Innamorati, la cui azienda Giallobus rappresenta un modello virtuoso di innovazione applicata alla tradizione.

Nata nel 2011 nel garage dei genitori come semplice attività di servizi grafici, l’impresa ha saputo evolversi combinando la tranquillità e l’ispirazione geometrica del panorama marchigiano con le potenzialità del commercio elettronico globale.

Partendo dalla fortunata intuizione di stampare capolavori pittorici su tela tramite plotter e di proporli sui canali digitali, l’azienda è cresciuta fino a contare oggi 12 dipendenti, tra designer e addetti alla produzione. Grazie agli strumenti di protezione del marchio di Amazon e alla vetrina dedicata al Made in Italy, l’impresa esporta oggi i propri manufatti in tutta Europa — con Francia, Germania e Spagna che da sole generano il 50% del fatturato — dimostrando come la cura del dettaglio e il rispetto per le radici possano conquistare i mercati internazionali direttamente dal cuore delle colline marchigiane.

“Linea Verde Discovery – Fatto in Italia” è un programma ideato da Gian Marco Mori, che ne firma anche la sapiente regia, e scritto da Federico Petruccioli. La puntata è una produzione Tvcom, con il contributo del produttore esecutivo Elisa Masiero, del delegato Rai Milvia Licari e la conduzione di Federico Quaranta.