Volley, Michael Molinari torna a giocare col Pineto in serie A2

L’Abba Pineto, con il diesse Massimo Forese, ha rinforzato il proprio roster con il centrale Michael Molinari.

Classe 1998, originario di San Severino, il giocatore torna in biancoazzurro per disputare il prossimo campionato di serie A2, dopo aver vissuto una precedenza esperienza nel club abruzzese durante la stagione 2019-2020, che poi venne interrotta a causa della pandemia Covid-19. In quel caso Molinari faceva parte della squadra impegnata nel campionato di serie B.

L’ultima maglia vestita dal giocatore marchigiano (197 centimetri) è invece la Rinascita Lagonegro, in serie A3, dove ha chiuso con 130 punti totali, di cui 60 a muro e 66 in attacco.

“Sono davvero molto contento di tornare a far parte di una società ambiziosa come Pineto – dice il nuovo centrale dell’Abba – e di ritrovare tanti amici. Non vedo l’ora di iniziare e sentire di nuovo il calore del pubblico per divertirci assieme. Colgo l’occasione per fare un saluto a tutti i tifosi e ci vediamo presto al Pala Santa Maria”.

Quello di Molinari è il terzo ritorno a Pineto dopo quelli di Andrea Bulfon e Mattia Catone.