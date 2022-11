Il settempedano Matteo Barigelli, 31 anni, ha vinto il campionato regionale “Enduro Marche series” nella categoria M1 di mountain bike. Quattro le gare in calendario, l’ultima delle quali svoltasi a Fossombrone. Il portacolosi del team “Fast Forward” ha chiuso la prova con un ottimo quarto posto e i punti ottenuti gli hanno permesso di aggiudicarsi il titolo, grazie anche alle precedenti due vittorie di tappa e a una piazza d’onore conquistata nella penultima gara di calendario.

Sul podio del “Regionale” anche un altro settempedano, Luigi Soverchia, che domenica ha chiuso al quinto posto e, in virtù dei punteggi complessivamente acquisiti nelle quattro giornate di campionato, si è classificato terzo nella categoria EB4. Un ottimo risultato per Soverchia che era al debutto nell’Enduro mountain bike.

Prima esperienza anche per Valentino Corsi, atleta impegnato nel settore motoristico dell’enduro. A Fossombrone è passato sui pedali e ha chiuso al quarto posto nella categoria Junior, giungendo a un soffio dal podio. Infine, buoni piazzamenti pure per gli altri atleti del “Fast Forward”: Riccardo e Andrea Crocenzi, Manuel Roccetti, Roberto Barigelli e Leonardo Bianchini.

Matteo Barigelli ha corso per diversi anni in moto (enduro), poi ha smesso e per un periodo non ha praticato sport. Da un paio d’anni, però, è tornato a correre in bici e nel 2021 ha vinto il circuito Enduro Marche Series. Stavolta ha fatto il bis, aggiudicandosi pure il titolo regionale nella categoria M1.