Un altro bus della Contram per tamponi rapidi e molecolari

Bus per tamponi: si allarga la collaborazione tra la Contram e il gruppo Kos. E’ stato attivato, infatti, a Macerata un nuovo Bus per tamponi nel parcheggio della Casa di cura Villalba in via Roma. Il bus è operativo da oggi, martedì 18 gennaio, anche nei giorni festivi per l’esecuzione di

tamponi sia rapidi che molecolari.

Il nuovo bus, che consente un’attesa in auto, va ad aggiungersi ai due mezzi già operativi nel piazzale dello Stadio a Civitanova e in via Cassiano da Fabriano a Macerata, nell’ambito della collaborazione tra la Contram e i laboratori analisi del gruppo Kos (Villa dei Pini, Santo Stefano, Salus Villalba).

La rete delle strutture Kos processa più di 2.000 tamponi al giorno, di cui oltre la metà molecolari con metodica Pcr, ed esegue anche test anticorpali

qualitativi e quantitativi per valutare la copertura vaccinale.