Tre giorni col Rally dell’Adriatico: ecco sensi unici, divieti di sosta e di transito

In vista dell’appuntamento di venerdì 2 e sabato 3 maggio con il 32° Rally Adriatico la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza con la quale viene disposto, dalle ore 14.30 di venerdì 2 maggio e fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta e di transito in Piazza del Popolo dal civico numero 19 al civico numero 45 (tratto isola pedonale) per il montaggio degli stand e l’ospitalità della manifestazione. Conseguentemente il transito in ingresso da via Garibaldi e via Eustachio dovrà svoltare verso via Ercole Rosa per il deflusso dalla piazza.

Sabato 3 maggio, a partire dalle ore 15 e comunque alla fine del mercato settimanale, e fino alle ore 21, divieto di transito e sosta sempre dal civico numero 19 al civico numero 45.

Dalle ore 17 alle ore 21 di sabato 3 maggio, ovvero fino al termine della manifestazione, viene poi istituito il divieto di transito e sosta in tutta la piazza e in via Ercole Rosa fino all’intersezione con viale Bigioli. Conseguentemente vengono vietati transito e sosta, eccetto residenti in via Garibaldi, viene disposto l’obbligo di proseguire dritto da via Massarelli a via Salimbeni assieme all’obbligo di proseguire dritto da via Collio a via Nazario Sauro.

Sempre per la stessa manifestazione, al fine di poter garantire la sicurezza per le ricognizioni, le prove speciali e la competizione, il Comando della Polizia locale dispone per venerdì 2 maggio, dalle ore 8.30 alle 16.30 in base alle effettive chiusure dettate dagli ufficiali di gara, il senso unico di marcia a salire sulla strada vicinale a uso pubblico Stigliano – sorgente Cannellone e sulla strada vicinale a uso pubblico Serripola – Monte di Serripola – Quadrivio di Serripola – Stigliano fino al confine con il Comune di Gagliole. Viene inoltre istituito il senso unico di marcia, con direzione da Santo Stefano verso Agello, sulla strada comunale Agello – Musone e fino al fosso Musone al confine con il Comune di Cingoli.

Domenica 4 maggio, durante la competizione, dalle ore 6 alle 19, in base alle effettive chiusure dettate dagli ufficiali di gara, divieto di sosta e transito con rimozione forzata sulla strada vicinale ad uso pubblico Stigliano – sorgente Cannellone e sulla strada vicinale ad uso pubblico Serripola – Monte di Serripola – Quadrivio di Serripola – Stigliano fino al confine con il Comune di Gagliole. Inoltre divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, sulla strada comunale Agello – Musone fvino al fosso Musone al confine con il Comune di Cingoli.