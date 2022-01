“La recinzione del plesso scolastico ‘Tacchi Venturi’ sarà realizzata…”

Dai consiglieri comunali del gruppo “Insieme per San Severino”, Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato:

“Grazie all’interessamento di tutta la minoranza consiliare la recinzione del plesso scolastico Padre Tacchi Venturi sarà presto realizzata; il grido di preoccupazione di tanti genitori non è rimasto inascoltato e l’area antistante la scuola sarà messa in sicurezza , pur se in notevole ritardo. Nell’assestamento di bilancio del novembre scorso l’Amministrazione ha stanziato le somme necessarie. Ricordiamo che sia a mezzo stampa, sia in consiglio comunale, raccogliendo varie segnalazioni da parte di molti genitori, avevamo denunciato la presenza nel giardino della scuola Padre Tacchi Venturi di sporcizia, vetri rotti, scritte di parolacce sui tavoli, nonché l’ago di una siringa con il relativo cappuccio.

Il ruolo della minoranza consiliare è proprio quello di raccogliere le esigenze dei cittadini, di dare voce a chi non ce l’ha, di stimolare l’Amministrazione comunale a fare di più e, soprattutto, a fare meglio. Svolgeremo questo ruolo con attenzione, determinazione e perseveranza, a tutela della comunità e in difesa della democrazia”.