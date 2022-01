Morto Ezio Volponi, interprete di una San Severino “a misura d’uomo”

“Una città a misura d’uomo”: l’aveva chiamata così, il professor Maurizio Moscatelli, l’opera fotografica che aveva realizzato per partecipare a un concorso indetto dal Comune una quindicina di anni fa. Era dedicata a San Severino, ma il co-protagonista era un sarto d’altri tempi, Ezio Volponi.

Ci piace ricordarlo così, con quell’immagine, che è un po’ l’essenza dell’amore che Ezio ha sempre avuto nei riguardi della sua terra.

Volponi si è spento venerdì scorso a Tolentino e i funerali sono stati celebrati ieri (domenica) nella chiesa di Santa Maria della Pieve, a San Severino. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Cesolo. Ezio aveva 84 anni. Lascia la figlia Rita, il genero Giancarlo, la nipote Martina, il fratello Cesare.

In molti lo ricorderanno per la sua bottega artigiana in via Roma, dove appunto Maurizio Moscatelli si recò per “confezionare” assieme a lui il curioso lavoro. In quell’angolo del centro nascevano abiti di classe, lontani dall’omologazione e dall’avvento del “Made in China”. Là il buon sarto tagliava tessuti scelti, li segnava col gesso e poi, tolto qualche spillo, li cuciva su misura. Bei ricordi legano tanti settempedani a quella sartoria.

Ezio Volponi



Nell’immagine che pubblichiamo il caro Ezio mostra la sua bella giacca, confezionata a mo’ di puzzle con ritagli di foto di alcuni dei luoghi più belli di San Severino. “Ricordo di aver impiegato parecchio tempo per realizzare il fotomontaggio – racconta Maurizio -. Volponi e il negozio compaiono in tonalità seppia, per dare l’idea della storia della sartoria settempedana, mentre la giacca e il metro intorno a Ezio sono colorati: rappresentano i simboli della sua arte vivace”.