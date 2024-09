Variante al Prg: via le due abitazioni all’incrocio del ponte dell’Intagliata

Il Consiglio comunale ha approvato definitivamente la variante al Piano regolatore generale per la delocalizzazione di due fabbricati, e relativi accessori, posti tra la 361 “Septempedana” e via del Glorioso, danneggiati dal sisma 2016.

Con il via libera dell’Assise settempedana si potrà procedere al potenziamento della strada e, in particolare, del ponte sul Fosso dell’Intagliata che rappresenta un’importante strozzatura anche per la viabilità futura.

Gli edifici interessati, ubicati tra via Glorioso e la 361 “Septempedana”, verranno ricostruiti in due nuove aree situate in via Bramante e nella località di Granali. La delocalizzazione avverrà senza alcun incremento della volumetria o del carico urbanistico, garantendo così il rispetto dell’ambiente e del tessuto urbano. Le aree su cui si trovano attualmente i fabbricati saranno cedute gratuitamente, permettendo un miglioramento delle infrastrutture stradali senza alcun onere per il Comune.

L’operazione rientra nel Piano straordinario di Ricostruzione comunale e rappresenta un importante passo avanti nella riqualificazione del territorio colpito dal sisma del 2016, migliorando la viabilità e contribuendo al ritorno dei cittadini nelle aree colpite.