Covid, salgono i contagi (124): morto un uomo di 80 anni

Salgono in quasi tutti i Comuni del maceratese i dati del contagio da Covid-19. Alla data di sabato 8 gennaio (ore 18.30) la maglia nera della provincia maceratese spetta a Civitanova Marche con 740 positivi (24 ore prima erano 644), seguita a distanza da Macerata con 457 contagiati (24 ore prima erano 345) e Tolentino con 349 casi (24 ore prima erano 340). Nell’entroterra spicca il dato di San Severino, salito a quota 124 (24 ore prima erano 110). A Matelica invece i contagiati sono arrivati a 79 (24 ore prima erano 70), mentre a Camerino sono saliti a 69 (24 ore prima erano 62). Castelraimondo segue a quota 51 (24 ore prima erano 47).

Sono scesi a tre i Comuni liberi dal Covid: Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo e Poggio San Vicino.

Deciso aumento anche per i ricoveri totali, con i pazienti che da 295 sono passati a 307.

Ieri in regione ci sono stati pure comunicati 8 decessi, fra i quali un uomo di 80 anni residente a San Severino.

Nelle Marche il numero totale dei decessi è di 3.289, 1.840 uomini e 1.449 donne.

Le terapie intensive, infine, sono passate da 52 a 56. Questa la distribuzione: 23 Marche Nord, 3 a San Benedetto del Tronto, 6 Fermo, 18 a Torrette, 1 a Jesi, 1 a Torrette Pediatria, 4 a Civitanova Marche.

L’83% dei ricoverati è non vaccinato.

Sono 59 i ricoverati nei reparti di semiintensiva, mentre quelli non intensivi sono 192. Nei pronto soccorso marchigiani numeri in lieve calo, da 42 a 39. In crescita i dimessi e i guariti che sono saliti a 144.312 rispetto ai 142.806 di venerdì (+1.506).