Auto d’epoca: oltre cinquanta equipaggi alla “240 minuti sotto le stelle”

Oltre 50 equipaggi hanno preso parte alla classica prova inaugurale del campionato Formula Crono Asi. Con il classico via all’imbrunire e le temperature vicine a zero gradi, ha preso il via dalla Piazza del Popolo di San Severino la 17^ edizione di “240 minuti sotto le stelle”, con la sapiente regia del Caem. Un impegnativo percorso di 130 km a ridosso dell’Appennino umbro-marchigiano, suddiviso in tre settori e ritmato da otto sezioni per un totale di 60 prove di abilità (6 delle quali annullate per problemi tecnici dovuti al freddo), ha delineato le classifiche di merito, con l’apprezzamento da parte dei partecipanti sulle scelte fatte dallo staff organizzatore.

Dopo San Severino, il trasferimento ha toccato Castelraimondo con la pista Feggiani, Pioraco, Sefro, Montelago, Serravalle di Chienti, Taverne, Sfercia, Bistocco, Caccamo, Serrapetrona fino al ritorno per la conclusione a San Severino, in località Cusiano.

La partenza dei 51 equipaggi provenienti da tutto il centro Italia è stata preceduta dai saluti del sindaco Rosa Piermattei e del Commissario Asi delegato Marco Poponi.

Il buio della notte ha reso particolarmente impegnativo il confronto con i cronometri, ed il programma della manifestazione è stato da tradizione intervallato sui tre settori dalle due soste ristoratrici a base di vin brulé accompagnato da biscotti a Pioraco, oltre alla zuppa di lenticchie del territorio a Taverne di Serravalle, dove i partecipanti sono stati ospiti del Comitato Sagra della bruschetta, alla presenza del sindaco Emanuele Nardi, che ha voluto salutare la numerosa carovana dei partecipanti e lo staff organizzatore.

La lunga serie di impegnative prove di abilità ha ristretto a due equipaggi l’appassionante duello per l’assoluto, con il perugino Alessandro Valentini su Innocenti Mini Cooper del 1972, che si è imposto per il coefficente della vettura sui settempedani Paolo Pieroni e Daniele Verna su Autobianchi A112 del 1974. Questi ultimi avevano staccato il miglior punteggio di 297 penalità rispetto ai 298 di Valentini. Terzi assoluti hanno chiuso i romani Alessandro Formigoni e Luigi Ruggeri su Lancia Fulvia Coupé del 1973, che si sono nettamente imposti nella graduatoria Young. Successo femminile per Michela Santini e Mary Recanatesi su Lancia Fulvia Coupé Montecarlo del 1972.