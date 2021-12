Nuoto di salvamento: in evidenza gli atleti del Blugallery

Interessante prova degli atleti del settore nuoto di salvamento del Blugallery Team di San Severino al Palablu di Moie di Maiolati Spontini, in una prova che poteva consentire il pass per i campionati italiani di Riccione del prossimo febbraio. «Abbiamo partecipato con Saverio Ilari, Giacomo Cantarini, Giacomo Renzi, Nicolò Santori, Diego Del Giudice, Hailie Medei, Chiara Borgogna, Giulia Forconi e Viola Zerbi – ricorda l’allenatore Riccardo Vitali -. Abbiamo registrato con piacere gli ottimi risultati di Cantarini e Borgogna, che hanno appunto ottenuto il pass per i Campionati italiani di salvamento di Riccione nei 200m nuoto con ostacoli, e per la Medei nei 50m trasporto manichino. Da notare che il risultato del pass tricolore dei tre nuotatori citati si somma alla qualificazione ottenuta dagli altri settempedani scesi in vasca a Moie per il Campionato regionale del 23 gennaio, ognuno nelle proprie specialità». Nel frattempo, gli auguri ad atleti, genitori e tecnici per le festività natalizie da parte di tutto lo staff del Blugallery Team.

Luca Muscolini