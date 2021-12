Cordoglio per la scomparsa di Maria Taddei in Taborro

Sabato 18 dicembre è mancata all’età di 85 anni Maria Taddei in Taborro.

Lascia il marito Luigi Taborro, fondatore della Sios, i figli Gualtiero e Sante, oggi contitolari dell’azienda, le nuore Carla e Giuliana e i nipoti Caterina e Luca.

La signora Maria era conosciuta ai meno giovani per aver gestito un’attività commerciale nella centrale via Eustachio dagli anni Sessanta fino a metà degli anni Ottanta. Dopo essersi ritirata dal lavoro, si è occupata della famiglia e dei suoi anziani genitori.

Da un anno circa si era ammalata e oggi purtroppo raccontiamo della sua scomparsa.

I familiari ringraziano tutti coloro che con presenza, fiori, scritti, offerte e parole di conforto sono stati loro vicini in questo doloroso momento.

Le offerte raccolte saranno donate alla sezione Avis della città.

In memoria di Maria sarà celebrata una messa di suffragio domenica 26 dicembre alle ore 18 nella chiesa di San Domenico.

Al marito cav. Luigi Taborro e ai figli Gualtiero e Sante le condoglianze della comunità e del Settempedano.