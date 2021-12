Anna Grazia e Rossano Aquilanti Pelagalli sposi al Feronia

Si chiude in bellezza il 2021 per Rossano Aquilanti Pelagalli, raffinato esperto di liuteria, che vive da anni a Carpegna ma porta sempre nel cuore la sua San Severino. In questa vigilia delle festività natalizie, infatti, si è unito in matrimonio con la compagna di una vita, Anna Grazia Penserini, e ha scelto proprio il Feronia per suggellare la propria unione. Nella splendida cornice del nostro teatro è stata la professoressa Vanna Bianconi, vicesindaco della città e assessore alla Cultura, a officiare il rito civile e a brindare con gli sposi ai loro traguardi.

Rossani Aquilanti Pelagalli ha ottenuto di recente anche il vitalizio Bacchelli per meriti culturali, essendo stato (ed essendo) un affermato liutologo ed esperto di strumenti ad arco. Un riconoscimento meritato per lui che in tanti anni di attività ha fatto davvero molto per il mondo della liuteria.

A Rossano e alla signora Anna Grazia giungano felicitazioni e sinceri auguri anche da parte del Settempedano.