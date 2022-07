Dal 15 al 30 luglio torna FurgonCinema, progetto di cinema itinerante ideato dall’associazione Aristoria: sei proiezioni gratuite ad ingresso libero avranno luogo in sei Comuni colpiti dal sisma del 2016. L’attività, fortemente supportata, sin dalle origini, da Spi – Cgil Marche e Macerata, e dal 2021 anche da RisorgiMarche, è un’iniziativa dinamica che vede coinvolti ragazze e ragazzi, capace di portare il cinema nei più piccoli Comuni del cratere: una «formula del cinema solidale», come l’ha definita Giambattista Tofoni (ideatore di RisorgiMarche insieme a Neri Marcoré), che nelle passate edizioni ha sempre riscosso un ottimo riscontro di pubblico.

Lorenzo Montesi Pettinelli, presidente dell’associazione culturale Aristoria, fiero dell’imminente sesta edizione della rassegna, non può che ringraziare i volontari, il saldo sostegno da parte di Spi – Cgil Marche e Macerata e quello di RisorgiMarche. Nonostante le svariate difficoltà causate dal sisma, ad oggi non ancora risolte, anzi, ulteriormente accresciute dalla pandemia in poi, l’associazione continua a credere fermamente «nella missione sociale di un cinema libero, condiviso e solidale, in particolar modo in territori fragili come quelli dell’Appennino», dichiara Montesi Pettinelli.

Un evento capace, attraverso l’intrattenimento e la socialità, di ridare vitalità e di non far dimenticare quei luoghi danneggiati dal terremoto: FurgonCinema dona inoltre un valore aggiunto a questi Comuni, portando «una manciata di sere al ‘cinema’ dove il cinema, come luogo fisico, non c’è neanche mai stato», come afferma Massimo Girolami (segreteria regionale Spi – Cgil).

I lungometraggi selezionati sono di varia natura: si va dal classico fantastico Dragonheart alla comicità di Checco Zalone (Tolo Tolo), alle più recenti commedie italiane (Troppa grazia e Figli), senza trascurare lavori del calibro di Il capo perfetto (vincitore di sei premi Goya, tra cui “Miglior film”, “Miglior attore” e “Miglior sceneggiatura originale”). Un variegato insieme di opere di intrattenimento capace di attrarre un pubblico il più ampio possibile.

Di seguito, la programmazione nel dettaglio: venerdì 15 luglio (ore 21.30), Tolo Tolo, Area Sae – Pescara del Tronto; domenica 17 luglio (ore 22), Il capo perfetto, Fonte di San Martino – Esanatoglia, sabato 23 luglio (ore 21.30), Troppa grazia, Piazza Vittorio Emanuele II – Gualdo; domenica 24 luglio (ore 21.30), Figli, Giardini Pubblici “L. Bigiaretti” – Matelica; venerdì 29 luglio (ore 21.30), Bentornato Presidente, Piazza San Marco – Camporotondo di Fiastrone; sabato 30 luglio (ore 21.30), Dragonheart, area commerciale di Fiastra.

Silvio Gobbi

Variazione del programma relativamente al film che viene proiettato a Esanatoglia domenica 17 luglio. Ecco la locandina: