Tubo dell’acquedotto staccato da una frana, operai al lavoro senza soste

Operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa stanno lavorando senza soste per sistemare il guasto alla conduttura idrica che serve l’acquedotto pubblico cittadino. A causa di un movimento franoso un tubo della condotta principale si è completamente staccato dalla sua sezione provocando la fuoriuscita improvvisa di un grosso quantitativo d’acqua. Alcune zone della città (Taccoli Alta, Castello al Monte, Rocchetta, Colleluce e Valle dei Grilli) potrebbero continuare a subire disagi anche nelle prossime ore. Si continuerà a lavorare senza interruzioni fino al ripristino della normalità. La zona del guasto è stata subito raggiunta da diverse squadre di pronto intervento nonostante si trovi in un’area molto impervia, in piena boscaglia, dove non ci si può muovere con mezzi grandi. Si spera di poter limitare al massimo i disagi e che l’allarme possa rientrare prima della notte. Si raccomanda di limitare comunque al massimo l’uso dell’acqua in tutte le zone della città.