Week end ricco di iniziative: al Feronia in scena “9 renne per Babbo Natale”

Nuovo fine settimana tutto da vivere nel segno della tradizione natalizia a San Severino dove sono tanti gli appuntamenti inseriti nel calendario delle iniziative, organizzate dal Comune, dal titolo “HoHoHo! Per Natale vorrei…”.

Sabato 18 dicembre, alle ore 16.30, esibizione itinerante degli zampognari: due veri pastori, con strumenti tipici della tradizione, eseguiranno musiche ricreando magiche atmosfere per le vie e le piazze del centro storico.

Alle 17.30, al Feronia, si alza il sipario sullo spettacolo, organizzato dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia, “9 renne per Babbo Natale”. A seguire consegna dei regali dell’iniziativa “Caro Babbo Natale”.

In serata, a partire dalle ore 21, Concerto di Natale con il coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico “Francesco Adriani” Città di San Severino Marche, diretto dal maestro Simone Montecchia. L’appuntamento è nella chiesa di San Domenico. Ingresso gratuito.

Sia sabato che domenica, in piazza, i bambini potranno consegnare direttamente a Babbo Natale una letterina imbucandola nella cassetta della posta vicino alle renne luminose. Ma Babbo Natale dà appuntamento a tutti anche sull’Ape dei Desideri per un tour cittadino in divertente compagnia.

Come tutte le domeniche di dicembre, inoltre, grazie all’associazione Sognalibro appuntamento per “Mille storie in valigia”. Da una magica valigia salteranno fuori tante storie da ascoltare e libri da prendere in prestito per continuare l’avventura con mamma e papà! L’appuntamento si terrà dalle ore 10 alle ore 12 sotto i portici di Piazza del Popolo.

Sabato 18 e domenica 19, poi, in località Biagi l’associazione Luci e Pietre torna ad aprire “La tana di Babbo Natale” con mercatini, elfi cantastorie, laboratori creativi. Orari di visita sabato dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 19.

Ma Natale è anche occasione per fare visita a mostre e musei. Nella sede dell’associazione Palio dei Castelli, in via Largo Croce Verde, si potrà godere delle “Immagini dal passato”, mostra dedicata alla rievocazione storica cittadina.

A palazzo Servanzi Confidati è invece aperta la doppia esposizione “Memorie di una Terra”: l’iniziativa accoglie, nello stesso spazio, il “Museo del Territorio” e il “Museo della Guerra”. In questo caso gli orari di apertura sono i seguenti: giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Porte aperte, infine, in pinacoteca dove sono custodite opere di Lorenzo e Jacopo Salimbeni ma anche del pittore Lorenzo d’Alessandro o del grande Vittore Crivelli, dello straordinario Bernardino di Mariotto e dell’inarrivabile Pinturicchio. Visite nei giorni feriali e festivi dalle ore 10 alle 13, la mattina, e dalle ore 15 alle 18.30, il pomeriggio