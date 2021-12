Profondo cordoglio ha destato, non solo a San Severino, la prematura scomparsa di Armando Massei, persona molto nota e stimata per il suo lungo impegno politico e per l’attività di tipografo.

La famiglia – in testa la moglie Tiziana, il figlio Nicola con Alessia, il fratello Silvano e la mamma Caterina – ha fissato la celebrazione dei funerali per sabato 18 dicembre, alle ore 15, nel santuario della Madonna dei Lumi.

La camera ardente è allestita presso l’ospedale di San Severino.