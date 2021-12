Fabio Taborro e Stefano Geronzi festeggiano insieme i successi del 2021

Fabio Taborro e Stefano Geronzi, amici e soprattutto appassionati di moto, tanto da farne il loro sport preferito a livello agonistico, hanno deciso di chiudere insieme la stagione con un momento conviviale dedicato a sostenitori, sponsor, team e compagni di squadra. E’ stata una festa per ringraziare tutti e brindare ai successi del 2021, un anno senza dubbio da incorniciare.

Ripercorriamolo brevemente.

Fabio Taborro, imprenditore, è tesserato con il Gruppo sportivo “Sorci Verdi” di Loreto e, a fine ottobre, è salito sul gradino più alto del podio – nella categoria A4 – all’Enduro Vintage Trophy 2021, evento internazionale svoltosi all’Isola d’Elba e riservato alle moto d’epoca che hanno fatto la storia del fuoristrada. Nella “6 giorni” tirrenica Fabio ha sbaragliato la concorrenza di piloti di grande esperienza, provenienti un po’ da tutt’Europa e non solo: “E’ stato un risultato eccezionale – ha detto Taborro – che ha compensato tanti anni di sacrificio e passione”.

Dal canto suo, invece, Stefano Geronzi, meccanico di professione, ha vinto il campionato italiano Major di enduro nella categoria Master 250 quattro tempi. E’ stato il primo titolo in carriera per il forte centauro di San Severino, che si allena con grande costanza nei ritagli di tempo libero. Lui è un portacolori del Team Carsoli e scende in pista con una moto pesarese, la “TM”.