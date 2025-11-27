Colpo di mercato della Settempeda: preso il centrocampista Russo (ex Chiesanuova)

La volata per accaparrarsi Vincenzo Russo ha visto imporsi la Settempeda che l’ha così spuntata sulle tantissime società (Eccellenza e Promozione) che si sono mosse in questi giorni sul centrocampista di origini napoletane che da qualche giorno era divenuto libero, e quindi appetibile, dopo essersi svincolato dal Chiesanuova, società in cui aveva militato nelle ultime due stagioni.

Colpo da novanta, dunque, per i biancorossi che portano a casa il classe ’94 che per il campionato di Promozione rappresenta un elemento di valore assoluto e che è in grado di cambiare gli equilibri e dare una marcia in più alla propria squadra. Personalità, esperienza, tecnica, leadership: queste le principali peculiarità di cui dispone Russo peraltro già evidenziate nel corso della propria carriera sviluppatasi soprattutto al Casette Verdini, l’ex squadra che il centrocampista potrebbe ritrovarsi da avversaria sabato prossimo al Soverchia nel pomeriggio che potrebbe segnare l’esordio di Vincenzo con la nuova maglia. Un grande colpo, dunque, quello piazzato dalla dirigenza settempedana che mette in organico un giocatore (mezz’ala ma anche doti da “regista”) di primo livello e consegna a mister Pierantoni una nuova validissima pedina da inserire nello scacchiere di centrocampo dove ora ci sarà più possibilità di scelta e saranno maggiori le rotazioni in un reparto molto importante per la squadra.