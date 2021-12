Giovane non rispetta la libertà vigilata: i carabinieri fermano la sua fuga

I carabinieri di San Severino sono intervenuti presso la stazione ferroviaria su segnalazione del controllore che aveva trovato un giovane senza biglietto e privo di documenti d’identità al seguito. Alla vista dei militari il ragazzo si è dato repentinamente alla fuga, scappando per le vie cittadine.

Dopo poco i carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane, in evidente stato di agitazione. Dopo averlo affidato a personale medico del 118, i militari dell’Arma hanno scoperto che il ragazzo si era allontanato da una struttura sanitaria di Firenze e che lo stesso era destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata (scaturita da pregresse condanne penali per resistenza e reati contro la persona), con il dovere – tra gli altri – di non allontanarsi dal luogo di cura senza avvisare e di sottoporsi al programma terapeutico concordato.

I carabinieri lo hanno pertanto segnalato al Gip del tribunale di Firenze che ha disposto la misura per l’eventuale applicazione di una misura diversa, quale l’assegnazione a una casa di lavoro.