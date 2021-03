Olimpiadi di Italiano: studenti Itis qualificati alla fase2

Nelle mattinate del 25 e 26 febbraio, nella sede dell’Itts “Divini”, si è svolta in modalità online la fase d’istituto della decima edizione delle Olimpiadi di Italiano.

L’iniziativa, organizzata dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero per gli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’Accademia della Crusca, l’Accademia dell’Arcadia, l’Associazione per la Storia della Lingua italiana, l’Associazione degli Italianisti e il Premio Campiello Giovani, vede ogni anno l’adesione di oltre 860 scuole nazionali e italiane all’estero, per più di 12 mila partecipanti divisi in studenti junior (biennio) e senior (triennio).

La gara d’istituto, che ha visto impegnate due squadre di dieci studenti del biennio e triennio nei due giorni sopraindicati, è consistita in quesiti relativi alla riflessione sulla lingua e alla comprensione testuale. Il 3 marzo sono stati resi noti i nomi dei primi tre studenti delle rispettive graduatorie che accederanno alla semifinale prevista per il 9 aprile, secondo modalità che verranno comunicate successivamente.

Questi gli alunni che si sono distinti e rappresenteranno l’Itts “Divini” nella fase successiva: Daniele Eugeni (2A), Martina Porrelli (2D) e Gabriel Di Tinco (2A) per il gruppo junior del biennio; Joseph Patassini (4F Informatica), Pietro Luciano (3G Informatica) e Davide Scagnetti (3M Meccanica) per la categoria senior.

Il punteggio dei vincitori è stato significativamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale: anche per questo è doveroso congratularsi non solo con i primi classificati, ma con tutti gli studenti che hanno partecipato alla prova di Istituto. La prova finale a livello nazionale si terrà a Roma il prossimo 11 maggio. La scuola spera di replicare gli ottimi risultati raggiunti nel 2017 e nel 2018 con il secondo e primo posto nazionale nella categoria degli Istituti tecnici.