Piazza chiusa nel pomeriggio del 27 dicembre, parzialmente chiusa il 18, 19 e 26

Il responsabile dell’area vigilanza del Comune, sostituto commissario Adriano Bizzarri, ha emesso un’Ordinanza con la quale vengono imposte alcune limitazioni al traffico veicolare in Piazza del Popolo per il periodo natalizio.

L’Ordinanza, in particolare, nei giorni 18, 19 e 26 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022, dalle ore 15 alle ore 20, vieta il transito e la sosta di tutti i veicoli in piazza, dal civico 19 al 45, ma anche in via Garibaldi e nel tratto tra via Garibaldi e via Ercole Rosa.

Il giorno 27 dicembre, dalle ore 13 alle 20, è prevista la chiusura totale di piazza. I residenti e gli eventuali clienti della farmacia Kaczmarek potranno accedere e uscire in via Garibaldi.