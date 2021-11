Il giorno di suor Rossana Chiara: “Grazie a tutti, ho sentito vicino la mia comunità”

Comunità delle Clarisse del monastero di Santa Chiara di San Severino in festa per il 25esimo anniversario di professione dei voti di suor Rossana Chiara Rogani, avvenuto il 17 novembre, giorno della ricorrenza di Santa Elisabetta d’Ungheria.

La celebrazione eucaristica nel santuario della Madonna dei Lumi è stata presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli; al suo fianco due frati minori, padre Florentin e padre Prosper, e un sacerdote della diocesi di Senigallia, don Paolo Vagni. In chiesa era presente anche il sindaco Rosa Piermattei.

“Per poter festeggiare insieme a parenti e amici in un luogo più ampio, visto che la nostra chiesa è inagibile, abbiamo pensato – racconta suor Rossana Chiara – di invitare tutti alla messa domenicale della nostra parrocchia e poi, sempre per favorire il distanziamento, abbiamo offerto un semplice pranzo al chiostro di San Domenico. Mons.Menichelli ci ha ricordato che in questa domenica ricorre anche la giornata di preghiera per la vita contemplativa e la giornata mondiale della gioventù. Dopo l’omelia, che è arrivata al cuore di tutti i partecipanti, ho rinnovato la professione con emozione e gioia. È stata una festa di ringraziamento al Signore per la sua fedeltà che ci dà modo di vivere, con la sua forza, anche la nostra. Ho sentito forte la preghiera e la vicinanza di tanti parenti, di amici e della stessa mia comunità, che hanno reso questo giorno indimenticabile! Un grazie sentito a tutti: il loro “esserci” (ciascuno a modo suo) ha reso possibile tutto questo”.