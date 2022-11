E’ uscito il nuovo libro di Mimosa Mariotti dal titolo «Amore&Amatriciana», pubblicato da Bookers Italia Edizioni, giovane casa editrice fondata da Federico Fabiano e Gianluca Daluiso, che cura su Amazon ogni aspetto dell’opera di uno scrittore: dalla grafica della copertina alla promozione, tramite un’attività strutturata di influencer marketing. Questa seconda pubblicazione dell’autrice si presenta come un esperimento letterario tra il romanzo e il libro di ricette e intraprende un viaggio che da Roma passa per le Marche e la Sicilia, fino a cogliere le emozioni e i ricordi del lettore.

“Per me non è difficile dare un profumo alle cose belle. E’ quello dell’Amatriciana di nonna Maria”, si legge sulla quarta di copertina. Questo è lo spirito con cui Mimosa Mariotti racconta la sua vita all’interno di una famiglia allargata e unita dove tutti hanno una storia da raccontare, come i veri protagonisti del libro: la nonna Maria, casalinga romanaccia delle case popolari, il nonno Franco, ex maresciallo con la passione per l’orto e molti altri personaggi bizzarri che animano le ricette. La scrittrice e food influencer emoziona con aneddoti, favole e leggende degli anni passati, svelando i segreti dei suoi piatti preferiti, gusti intensi della tradizione arricchiti dal sapore dei piacevoli ricordi familiari.

“Oggi darei tutto per poter pranzare ancora insieme a te, nonna: giuro, mangerei anche piatti interi di barbabietole se fosse necessario. So che non posso tornare indietro nel tempo ed è l’unica dolorosa certezza. Quello che posso fare però è creare qualcosa di originale: una focaccia ispirata a te, ai tuoi piatti preferiti”.

Questo libro accoglie la nostalgia dei dolci ricordi da nipote, per trasformarla in un occasione intima di ringraziamento alla famiglia, in particolare ai cari nonni sempre presenti ad ogni impasto e impiattamento. Suo nonno Franco era originario di San Severino e nel libro ci sono parecchi aneddoti legati a lui assieme a tre foto della città settempedana e piatti tipici come ad esempio i vincisgrassi.

“Ho molti parenti a San Severino – dice Mimosa Mariotti – e anche una casa cui sono particolarmente legata. Uno dei miei zii era Remo Cerquoni, che molti ricorderanno per il suo impegno nella Pro loco…”.

Mimosa Mariotti, nata a Roma nel 1991, è scrittrice, food influencer e content creator. Co-autrice del libro di poesie e racconti “Una tazza di latte”, oggi racconta gli aneddoti della sua vita mentre cucina su Tiktok. Ama i gatti, i tramonti in riva al mare e il punto croce; e scrive qualsiasi cosa le passi per la testa su una vecchia agenda datata 1997.

“Bookers Italia”, invece, è un progetto social-editoriale dedicato al mondo dei libri, nato dall’idea di Gianluca Daluiso e Federico Fabiano, giovani esperti del settore dell’influencer marketing operativi sul panorama italiano. La casa editrice “Bookers Italia Edizioni” si occupa di pubblicare e promuovere libri di scrittori emergenti o affermati tramite contenuti social su misura in base alle indicazioni del cliente e alle particolarità del libro.