Al “San Paolo” la proiezione del film “The Last Duel”

Giovedì 25 e venerdì 26 novembre, ore 21.15, sarà proiettato il terzo film della rassegna autunnale-invernale promossa nell’ambito dei Teatri di Sanseverino in collaborazione con il Cinema San Paolo: The Last Duel, regia di Ridley Scott, con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

Tratto dal romanzo storico di Eric Jager, il film, ambientato nella Francia del XIV secolo, racconta la sfida tra il cavaliere Jean de Carrouges e lo scudiero Jacques Le Gris: quest’ultimo è accusato, dalla moglie di de Carrouges, Marguerite de Thibouville, di stupro. I due uomini si sfidano secondo il mortale duello ordalico, il “duello di Dio”: colui che vincerà, avrà dimostrato di essere nel vero, perché Dio assiste e protegge soltanto chi è sincero. Un’opera corposa, narrata da tre punti di vista (Jean, Jacques e Marguerite), un kolossal che ci ricorda come la violenza nei confronti delle donne sia una realtà universale e costante nel tempo: la denuncia di Marguerite è un esempio storico di coraggio, lodevole tanto per l’epoca quanto per i giorni nostri.

Di seguito, la recensione già pubblicata per “Il Settempedano”: