“Illumina Novembre”: municipio diventa bianco per lotta al cancro del polmone

La Città di San Severino ha deciso di aderire alla campagna di Alcase Italia, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, “Illumina Novembre” dedicata alla lotta alle neoplasie polmonari.

Nella serata di giovedì 25 novembre la facciata del municipio, in Piazza del Popolo, si colorerà di bianco allo scopo di far parlare di cancro al polmone per accrescere la consapevolezza su tutto ciò che la malattia comporta, a livello individuale e sociale, e per sostenere i malati e le loro famiglie che stanno lottando contro un qualcosa che, con l’impegno di tutti, potrà divenire una patologia destinata a non fare più paura. Oggi, infatti, vi sono nuovi strumenti per combattere le neoplasie polmonari: lo screening, l’immunoterapia e i farmaci molecolari.

“Illumina Novembre” la versione italiana del Lcam, il mese internazionale di sensibilizzazione al cancro del polmone. La campagna in questione intende veicolare il messaggio che la diagnosi non è una sentenza di morte e vuole fornire alla comunità degli ammalati solide motivazioni per un atteggiamento positivo e fiducioso.

Altre info sull’iniziativa sono reperibili all’indirizzo https://www.alcase.eu/illumina-novembre-2021/