Nel bar senza mascherina: applicate sanzioni da 400 euro

Le Stazioni e il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Tolentino hanno effettuato servizi coordinati a largo raggio con la finalità di continuare nell’attività di prevenzione dei reati predatori, soprattutto nel fine settimana. I militari hanno posto in essere controlli sulle principali arterie stradali di accesso alla città, non tralasciando però la vigilanza nei piccoli centri e nelle frazioni. Sono stati predisposti anche i controlli finalizzati al rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19.

Così a San Severino, i Carabinieri e la Polizia locale hanno sanzionato il titolare, un dipendente e un frequentatore di un bar, che non indossavano la mascherina all’interno dell’esercizio, incuranti delle regole vigenti poste a tutela della salute di tutti. I controlli congiunti hanno condotto all’applicazione per tutti e tre della sanzione di 400 euro.

Sabato sera, sempre a San Severino, un giovane è stato controllato alla guida con un tasso alcolemico di 1.1, che prevede il ritiro della patente e la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada.