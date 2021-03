Lorenzo Bartolucci al “Bologna Children’s Book Fair”

Dal 14 al 17 giugno 2021 si terrà la 58esima edizione del “Bologna Children’s Book Fair”, un evento internazionale dedicato all’editoria per ragazzi, capace di riunire, da oltre cinquant’anni, più di 1.400 espositori e circa 30 mila visitatori da tutto il mondo. Un appuntamento fondamentale per entrare in contatto con il ricchissimo settore dell’illustrazione per giovani, una ricorrenza più antica della nota “Arte Fiera – Fiera internazionale d’arte contemporanea”, la fiera d’arte moderna e contemporanea mondiale che si svolge ogni anno, sempre a Bologna, dal 1974.

All’interno di “Bologna Children’s Book Fair” è presente la “Mostra Illustratori” (prima edizione nel 1967). Un’importante vetrina per artisti e illustratori, per far conoscere il proprio lavoro a livello internazionale. Quest’anno, in 3.235 hanno inviato le loro opere, da tutto il globo (68 Paesi), e ne sono stati selezionati 77 di vincitori: tra questi, solo otto italiani, e tra di loro c’è Lorenzo Bartolucci.

Originario di Ancona, diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Macerata, vive e lavora da anni a San Severino come falegname: l’opera da lui realizzata s’intitola “L’uomo carto-nato” (visibile al link http://www.bookfair.bolognafiere.it/highlights/illustratori/mostra-illustratori/illustratori-vincitori-2021/10631.html).

Bartolucci afferma: «Sapere di essere stato selezionato è stata veramente una bella sorpresa, una grande scarica di adrenalina! E di questi tempi, fa ancora più piacere ricevere certe buone notizie. Il mio lavoro, “L’uomo carto-nato”, è una riproduzione fotografica di una composizione di modelli 3D di carta, dipinti con colori acrilici: trasformo un lavoro tridimensionale in due dimensioni. Una spiaggia assolata, un mare blu, dove oggetti e colori dialogano insieme. Il piacere di confondere, e divertire, chi guarda il lavoro, alla ricerca del perché della presenza di certe cose e di certe figure. Mi sento molto soddisfatto e fortunato, dato il numero elevato di partecipanti alla selezione».

Una grande gratificazione per l’artista, ormai attivo da tempo nel campo dell’arte, tra mostre, collettive e fiere. I lavori selezionati saranno pubblicati nel catalogo “Annual”, edito da Corraini Edizioni, e dopo l’esposizione alla Fiera, questa collettiva sarà in tour per due anni, in tutto il mondo: in Giappone, in Cina e in molti altri paesi. Un riconoscimento professionale e artistico che segna una tappa importante e indimenticabile per la carriera di Lorenzo Bartolucci.

Silvio Gobbi