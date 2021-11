“Elcito 1944. Tre cadaveri non identificati”: l’ultimo libro di Raoul e Lorenzo Paciaroni

In una data imprecisata della primavera 1944, sul monte la Pereta di Elcito, dei partigiani uccidono due soldati tedeschi e un civile fascista, dalle generalità ignote. Le salme delle vittime sono scoperte soltanto nel maggio del 1947, a tre anni dalla cessazione delle ostilità nel territorio, e nessuno ne ha in precedenza fatto mai parola, anche se gli abitanti di Elcito conoscevano bene il luogo dell’esecuzione e dell’improvvisata sepoltura.

Chi erano le tre persone uccise? A quasi ottant’anni di distanza ancora non sappiamo dove sono state catturate e in quale circostanza, né se sono state uccise insieme oppure no. Non conosciamo nemmeno per quale ragione è stato scelto il monte la Pereta per l’esecuzione, e neppure chi erano i partigiani che hanno eseguito la condanna a morte o per quali motivi.

Ma dagli archivi — e dal sottosuolo — è emerso oggi qualche documento. Inoltre i figli di alcuni testimoni dell’epoca ancora vivono e quella vicenda se la ricordano bene per averla sentita tante volte raccontare in famiglia. La storia, poi, va avanti ma non dimentica nulla, lasciando nei dettagli — e nei reperti — le tracce del suo passaggio. Gli autori le hanno ripercorse per rispondere a qualcuno degli interrogativi sulla morte di queste, ennesime, vittime della guerra.

Raoul e Lorenzo Paciaroni, padre e figlio, storico il primo e giornalista il secondo, hanno scritto questo piccolo saggio storico su un evento quasi inedito nella storia di San Severino, con l’attenzione alle fonti bibliografiche e alle testimonianze che ogni pubblicazione di carattere scientifico – come questa – richiede. Ma la pubblicazione “Elcito 1944. Tre cadaveri non identificati” è stata anche l’occasione per allargare lo sguardo sul caratteristico abitato di Elcito, tanto apprezzato quanto poco studiato, che durante il secondo conflitto mondiale ha subito più danni di ogni altra località nel territorio sanseverinate.

Gli autori da anni indagano le vicende del periodo della Seconda guerra mondiale a San Severino. Tra le pubblicazioni relative a questi anni, animate dalla volontà di far luce su eventi che hanno lasciato tracce indelebili nella storia recente del territorio, si segnalano Una lunga scia di sangue. La guerra e le sue vittime nel Sanseverinate (1943-1944) (2014), La Resistenza sanseverinate nelle medaglie (2015), Una notte di guerra. I tragici eventi del 12 giugno 1944 a Sanseverino (2019).

Il libro, “Elcito 1944. Tre cadaveri non identificati” di Raoul Paciaroni e Lorenzo Paciaroni, è stato pubblicato a ottobre 2021 con il patrocinio del Circolo Acli di San Severino ed è disponibile presso le principali cartolibrerie settempedane.