Serralta, esordio casalingo amaro: Sforzacosta vince 3-0

La prima in casa per il Serralta non va come ci si attendeva e come volevano i gialloblù. Finisce con una netta e pesante sconfitta (0-3) che porta il primo ko in campionato e fa capire che ogni partita dovrà essere affrontata al massimo e che contro ogni avversario non sarà semplice giocare. Questo aspetto è stato confermato da uno Sforzacosta risultato ostico che è riuscito a imporsi con merito mostrandosi organizzato, coriaceo e cinico nel concretizzare le occasioni avute. Il gioco aggressivo e di ritmo fatto dagli ospiti ha messo in evidente difficoltà un Serralta non in serata, poco preciso nelle trame e incapace di trovare contromisure. E’ maturata così una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e dovrà servire da insegnamento per il prosieguo della stagione che dovrà vedere un Serralta protagonista vista l’abbondanza della rosa e la qualità di molti singoli. Ora per i settempedani ci sarà una settimana bella piena: mercoledì l’andata dei sedicesimi di Coppa Marche in quel di Monte San Martino (ritorno il 27 a San Severino), prima della trasferta di venerdì sera a Civitanova Marche per il terzo turno di campionato.

La cronaca

Esordio casalingo per un Serralta che arriva con il giusto entusiasmo all’appuntamento dopo l’importante e convincente successo di Camerino. Rivale di serata lo Sforzacosta squadra giovane e con qualche buon elemento. L’inizio sembra quello sperato, ovvero gialloblù ben disposti a fare il solito gioco e l’occasione propizia è immediata. Retropassaggio corto e sbagliato di Ventura che diventa un assist per Cappellacci che davanti al portiere tenta un tiro in scivolata ma il tocco dell’attaccante è impreciso. Preme il Serralta con buona continuità facendo girare palla e al 15’ Moretti si libera al limite e serve Panzarani che calcia verso la porta. Una deviazione manda la sfera in angolo con traiettoria di poco sopra la traversa. Al 20’ sugli sviluppi di una punizione lo Sforzacosta trova il vantaggio ma l’arbitro annulla per fuorigioco (decisione che appare dubbia) visto che un rinvio poco pulito di Baruni aveva permesso all’avversario di calciare. Poco dopo altra chance per i locali: cross da sinistra che arriva a Pinkowski il quale tenta una deviazione di tacco con pallone fuori dalla parte opposta. Al 27’ gli ospiti trovano l’azione vincente. Ripartenza sulla sinistra di Chierichetti che supera in velocità Ciccotti che non riesce a fermare il numero 10 avversario. Fondo campo e passaggio perfetto davanti alla porta dove Colucci ha gioco facile per spingere in porta. 0-1. Brutto colpo per il Serralta che deve rincorrere e senza Ciccotti infortunato nell’azione appena descritta (Bonifazi al suo posto). Colucci, autore del gol, ci riprova su punizione con palla sull’esterno della rete. I maceratesi protestano per un intervento in area su Tobaldi ma l’arbitro non interviene. Capovolgimento di fronte e sugli sviluppi di un corner è Cruciani a trovare la deviazione volante con Riccobelli che para in tuffo. C’è Bernabei al posto di Cappellacci in attacco per il Serralta all’inizio della ripresa. Per la prima mezzora nulla da registrare a parte un match spezzettato per i tanti fischi arbitrali. Il gioco latita e gli errori sono diversi. Le difficoltà del Serralta aumentano e i locali non trovano né il modo né gli spazi per rendersi pericolosi. Si arriva al 33’ quando Moretti affonda a destra con tiro in corsa potente che il portiere ribatte con i pugni. Sembra poter essere il preludio ad un finale d’assalto dei gialloblù, ma le speranze finiscono quando un retropassaggio mette in difficoltà Spadoni che perde il controllo del pallone favorendo Colucci che manda nella porta vuota. Minuto 35 e 0-2 con doppietta del centravanti ospite. Il Serralta prova a terminare al meglio il match e Simonetti, uno dei nuovi entrati, ha sul destro l’occasione per riaprire i giochi ma spara alto. E’ lo Sforzacosta, invece, che fa tris in pieno recupero. Spadoni rilancia con il sinistro ma lo fa rasoterra e centrale tanto che Tobaldi controlla la sfera e poi calcia al volo da circa 30 metri. Destro precisissimo che centra la porta sguarnita e vale il definitivo 3-0 per la squadra maceratese.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Vissani (38’st Magarelli), Baruni (25’st Simonetti), Cruciani, Ciccotti (28’pt Bonifazi), Saperdi, Pinkowski (31’st Pelagalli), Panzarani, Cappellacci (1’st Bernabei), Rapaccioni, Moretti. A disp. Baruni Jimmy, Compagnucci, Crocenzi, Foe. All. Francescangeli.

RP