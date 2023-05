Festa grande per i 35 anni di attività della “Edilcostruzioni srl” di Filippo Poloni che ha voluto salutare l’importante traguardo con una serata celebrativa nella sede di via Enrico Fermi. All’iniziativa hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Paoloni, che si sono complimentati con il titolare di una delle imprese edili storiche del territorio specializzata nei servizi per l’edilizia residenziale ma anche industriale.

Tra le opere realizzate dalla “Edilcostruzioni” figurano anche la nuova tribuna dello stadio comunale “Soverchia” e l’ampliamento del cimitero di Isola.