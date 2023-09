Il Cosmari ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione di autisti automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti, con qualifica di autista, livello 3B, del vigente Ccnl Igiene Ambientale Utilitalia, con contratto a tempo determinato.

Cosmari Srl garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: età non inferiore agli anni 18; essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o Extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione; godere dei diritti politici e civili; non avere riportato condanne penali né di essere sottoposto a provvedimenti di prevenzione o ad altre misure cautelari per delitti contro la P.A. e/o per altri delitti che comportano l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la mansione da svolgere; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; essere in possesso della patente di guida cat. C o CE e del Certificato di qualificazione conducente (Cqc); essere in possesso di patente di guida e Cqc, entrambi con attribuiti punti in numero non inferiore a 18 e non sottoposti ad alcun provvedimento di sospensione e/o revoca.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, pena l’esclusione, in lingua italiana ed in carta semplice, seguendo lo schema del fac-simile scaricabile dal sito del Cosmari (www.cosmarimc.it) e dovrà pervenire in uno dei seguenti tre modi: con raccomandata A.R., in busta chiusa, da spedire entro le ore 12 del 15 settembre 2023 (farà fede il timbro postale) all’indirizzo: Cosmari srl, Loc. Piane di Chienti snc, 62029 Tolentino. Via Pec, all’indirizzo pec@cosmari-mc.it, da inviare entro le ore 12:00 del 15/09/2023; a mano, in busta chiusa, da consegnare entro le ore 12 del 15 settembre 2023, presso il centralino di Cosmari srl, Loc. Piane di Chienti snc, 62029 Tolentino.

L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento delle prove verranno comunicate solo ed esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.cosmarimc.it, alla pagina: Cosmari – Società Trasparente – Selezione del Personale – Bandi di Concorso entro il termine massimo di 120 giorni successivi alla scadenza del presente avviso, salvo proroghe causate da cause di forza maggiore. Sono previste una prova pratica di guida e una prova orale, sulle seguenti materie: – nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e loro Consorzi; – conoscenza dei mezzi specifici per la raccolta di R.S.U.; – normativa in materia di circolazione stradale; – norme comportamentali in materia di sicurezza e di relazione con gli utenti; – normativa in tema di rapporto di lavoro; – cultura generale. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a Cosmari srl tel. 0733 203504. Il bando completo e il modello di domanda sono consultabili sul sito del Cosmari all’indirizzo web: www.cosmari.mc.it