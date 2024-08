Amichevole: l’Ancona passa al “Comunale” (0-3), ma la Settempeda esce a testa alta

L’Ancona ha battuto 3-0 la Settempeda nell’amichevole disputata oggi pomeriggio, sabato 17 agosto, al comunale “Soverchia” di San Severino di fronte a un buon pubblico, fra cui molti Boys biancorossi e parecchi addetti ai lavori. Il primo tempo, combattuto, è terminato 0-0. La Settempeda (priva di Molinari) ha schierato inizialmente Bartoloni in porta, i tre difensori centrali Palazzetti, Piccinini e Cervigni, i due laterali di spinta Montanari (capitano) a sinistra e Massini a destra, Pagliari e Dolciotti in cabina di regia con Quadrini a supporto, mentre in avanti c’erano Andrenucci e Alessandro Staffolani.

L’Ancona ha risposto con Bianchi fra i pali, tre difensori in linea – Codromaz, Bellucci e Savor – e due laterali (Pecci e Alluci); a centrocampo Gulinatti e Sare hanno giocato al centro, mentre Merighi è rimasto più a sinistra e Sambou ha spaziato a tutto campo; il centravanti era Martinello.

Ed è stato proprio quest’ultimo ad aprire le marcature al 3′ della ripresa indovinando la zampata vincente sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio (dopo una conclusione di Bellucci messa in angolo da Bartoloni al 26′), è arrivato al 32′ grazie a una bella percussione centrale del subentrato Useini. Infine, è stato Mazzoni a calare il tris allo scadere del tempo con un imparabile sinistro in diagonale. Nel mezzo si è registrata anche una traversa colpita da Bugari al 42′ con un violento tiro dal limite.

Nella ripresa dopo un quarto d’ora è cominciata la girandola delle sostituzioni e la partita ne ha chiaramente risentito, sia per l’andamento, sia per le indicazioni tecniche.

In ogni caso i due allenatori si sono detti “soddisfatti” della prova delle rispettive formazioni. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – ha spiegato il tecnico della Settempeda, Lorenzo Ciattaglia – dando l’idea di andare sempre alla ricerca del gioco, senza paura, tenendo le distanze giuste e mostrando buoni equilibri. Sono contento, anche perché avevamo di fronte un avversario importante. Dopo un’ora poi ci sono state tante sostituzioni su entrambi i fronti e la partita è cambiata, come normale che sia. Tutti i ragazzi, comunque, hanno fatto bene”.

Pure mister Massimo Gadda plaude alla sua Ancona: “E’ stato un buon allenamento – dice – utile a conoscersi meglio, a stare insieme in campo e a mettere benzina nelle gambe. Partite così servono anche a verificare i ruoli dei singoli e le loro caratteristiche. Domani ne avremo un’altra… (con la Biagio; ndr)”. La Settempeda, invece, giocherà la prossima amichevole giovedì 22 agosto, sempre al comunale “Soverchia”, contro la Maceratese.

Ma torniamo, brevemente, alla gara con l’Ancona. Nel primo tempo, come detto, si è vista una bella Settempeda, attenta in difesa e capace di proporsi bene in avanti. Per la cronaca, al 15′ un tiro di Alluci è finito alto, mentre al 24′ un colpo di testa di Codromaz è terminato di poco sul fondo. I biancorossi di mister Ciattaglia hanno replicato al 31′ con una conclusione di Andreucci che ha sorvolato il montante. Allo scadere del tempo, infine, Bartoloni ha deviato in angolo un pericoloso rasoterra di Pecci.

Le formazioni

SETTEMPEDA: Bartoloni, Piccinini (1′ st Eugeni), Palazzetti (40 st Ceci), Cervigni (38′ st Moisa), Massini (21′ st Meschini), Montanari (1′ st D’Angelo), Pagliari (33′ st Sigismondi), Dolciotti (15′ st Edoardo Staffolani), Quadrini (24′ st Sfrappini), Andreucci (36′ st Boldrini), Staffolani (1 st Farroni). All. Ciattaglia.

ANCONA (primo tempo): Bianchi, Bellucci, Savor, Gulinatti, Codronaz, Sare, Pecci, Alluci, Martinello, Sambou, Merighi. All. Gadda.

ANCONA (secondo tempo): Bianchi, Bellucci, Savor, Dama, Codromaz (21′ Galeotti), Paglialunga, Pecci (21′ Bugari), Useini, Martinello (15′ Mazzoni), Pangrazi, Merighi. All. Gadda.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 3′ st Martinello, 32′ st Useini, 45′ st Mazzoni.