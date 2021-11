“Ragazze coraggio”: il bel gesto di donare sangue a 18 anni

L’Avis di San Severino chiude l’anno in crescendo sia per il numero dei soci, sia a livello di donazioni, abbassando anche l’età media dei propri donatori. Obiettivo, questo, molto importante per la sezione presieduta da Anelido Appignanesi che garantisce così un fondamentale ricambio generazionale all’associazione, portando avanti un’opera di sensibilizzazione soprattutto fra i più giovani.

Stamattina, mercoledì 10 novembre, ad esempio, ha fatto la sua prima donazione di sangue la giovane settempedana Elena Pepolino, appena diciottenne, accolta col sorriso dagli operatori del Centro di raccolta dell’ospedale di San Severino. Nei giorni scorsi era stata la volta di un’altra neomaggiorenne, Alessia Potenza, anche lei al debutto fra i donatori. Seguita a ruota – come si suol dire – da un’ulteriore new entry, Flavia Pisello, che per la prima volta ha vissuto l’emozione di donare sangue. Il loro gesto è il segno di una generosità “contagiosa” che rende virtuoso il nostro tessuto sociale.

Sabato 13 novembre, dalle 8.30, è prevista un’altra seduta di donazioni. Poi il calendario di novembre proseguirà con aperture settimanali nella giornata di mercoledì.