La Rhütten di coach Alberto Sparapassi fa un bel regalo di Natale ai propri supporters battendo sonoramente, di 19 lunghezze, la diretta rivale per il terzo posto Montegranaro, salendo così in terza piazza solitaria e ribaltando la differenza canestri rispetto alla gara di andata, quando i calzaturieri prevalsero con 15 punti di margine. «Abbiamo condotto sin dall’inizio senza grossi problemi, con una difesa aggressiva e buone percentuali al tiro che ci hanno concesso di restare avanti per tutta la gara – commenta il diesse Guido Grillo -; il finale è stato thrilling perché se l’ultimo tentativo da 3 punti dei nostri avversari fosse entrato, avremmo dilapidato una buona dote di vantaggio sul -15 che dovevamo recuperare. Ma il tiro dall’arco non ha avuto successo e perciò, chiudendo sul +19, saremmo davanti nell’ipotetico caso di un arrivo in tandem a fine regular season. Stasera abbiamo avuto il miglior Severini (in stile ritrovato Nico Mannion, ndr) della stagione con punti, palle recuperate ed assist a iosa». Raggiante e sintetico coach Sparapassi: «I ragazzi sono stati semplicemente fantastici!» . Il giorno successivo pranzo sociale al ristorante “Da Nara” in un clima di estrema soddisfazione per il momentaneo terzo posto in graduatoria. Ora richiamo di preparazione, qualche test amichevole e ripresa fissata sabato 14 gennaio sull’insidioso parquet del Basket Fermo.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – MONTEGRANARO BASKET 69-50

RHÜTTEN: Magnatti, Cruciani 8, Severini 11, Potenza 2, Uncini 7, Della Rocca 4, Massaccesi 11 (1 tiro da 3 punti), Ortenzi 7 (1t. da 3p.), Fucili 6, Strappaveccia 13 82t. da 3p.), Cantani. All. Sparapassi

MONTEGRANARO: Passarini 17, Ambrogi 2, Ianuà 2, Guallini 4, S. Di Chiara, Paggi 10, Teobaldelli, Temperini 14, Ferraro 1. All. L. Di Chiara

Note: parziali 19-5, 21-16, 16-9, 13-20; progressivi: 19-5, 40-21, 56-30, 69-50; uscito per 5 falli Ferraro (Montegranaro).

Luca Muscolini