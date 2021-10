“Salvalarte 2021. Ridateci la Valle dei Grilli”: intervento non più rinviabile

Come previsto dal programma settempedano di Salvalarte 2021, nel pomeriggio di sabato 30 ottobre si è svolto il primo dei due appuntamenti attesi: il flash mob alla Valle dei Grilli per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione della valle, ormai inaccessibile dall’estate del 2019 per motivi di sicurezza.

I volontari del circolo “Il Grillo”, insieme ai rappresentanti dell’associazione scout Masci e del Cai, alle ore 15 sono partiti dal ponte di Sant’Antonio in direzione Valle dei Grilli, percorrendo uno dei cammini più affascinanti della zona (già luogo protagonista di Puliamo il Mondo 2021), fino al punto di sbarramento. Tra volontari e cittadini, i partecipanti erano circa trenta.

Giunti sul luogo, è stato appeso, sulle sbarre, uno striscione con su scritto “Salvalarte 2021. Ridateci la Valle dei Grilli”. Luca Maria Cristini, membro del direttivo del Grillo/responsabile di Salvalarte settempedana, e Paolo Gobbi, presidente del Grillo, hanno ringraziato i cittadini e le associazioni partecipanti che, con sincera presa a cuore della situazione della Valle, hanno aderito all’iniziativa.

“Il Grillo” e le altre associazioni ribadiscono la necessità della messa in sicurezza di quel tratto di percorso, affinché si possa ritornare a percorrerlo come si poteva fare sino a pochissimi anni fa: un impegno che deve interessare e spingere le istituzioni a mobilitarsi, perché quella valle è un bene tanto paesaggistico quanto storico (da ricordare la presenza dell’abbazia di Sant’Eustachio). Un luogo che unisce natura e cultura in maniera pregevole non può continuare ad essere così precluso al pubblico: da non dimenticare, inoltre, che quel tratto è parte integrante dell’antica “Via Lauretana”.

Domenica 31 ottobre, la seconda tappa di Salvalarte 2021: le visite guidate alla scoperta degli affreschi della chiesa di Sant’Antonio in Cesalonga (ore 10.30 – 11.30 – 15.30 – 16.30).