L’ufficio Servizi sociali del Comune informa che è in pagamento il Cas, il Contributo autonoma sistemazione, relativo al mese di novembre.

Sono 341 i nuclei familiari destinatari dell’aiuto, per un importo complessivo di 249.407 euro. Il Cas di ottobre era stato pagato invece a 353 nuclei familiari per un importo complessivo di 255.667 euro.

Dunque, scende pian piano il numero delle famiglie che sono ancora lontane dalle proprie case.

All’inizio del 2023 erano 1.129 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del Comune e solo per la ricostruzione privata la cifra stanziata era di 198 milioni e 938 mila euro. Un importo che va a finanziare il recupero di 513 edifici, di cui 267 interessati da interventi di ricostruzione leggera (per un importo di 39.524.698 euro), altri 99 da ricostruzione pesante (per un importo di 89.353.017 euro), più 144 legati all’Ordinanza 100 emanata dal Commissario straordinario, Giovanni Legnini, per un importo di 68.983.746 euro. Ulteriori 3 edifici sono interessati dall’Ordinanza 13/2017 (per un importo di 1.076,689 euro).

Delle 1.129 pratiche presentate all’ufficio Sisma, 382 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 387 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes.

Ulteriori 347 pratiche sono quelle relative alla medesima Ordinanza 100, emanata per facilitare proprio la ricostruzione di immobili danneggiati dalle scosse, mentre, con riferimento alla ricostruzione delle attività produttive, sono 13 le pratiche presentate.

Ulteriori 54 richieste hanno interessato, infine, la delocalizzazione sempre delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700 mila euro.

Alla fine del 2022 rsultavano chiusi esattamente 355 cantieri. Di questi, 309 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma Bonus”.

E’ invece di circa 5 milioni di euro (4.953.374,87 euro) la cifra destinata agli interventi che riguardano gli edifici pubblici.

Infine i numeri relativi al Contributo autonoma sistemazione. Sono 353 i nuclei familiari che hanno ricevuto il Cas di ottobre. Il contributo ammonta a 255.667,75 euro.