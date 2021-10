E’ iniziato il Censimento Istat: coinvolte famiglie a campione

Dal 1° ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà solo un campione rappresentativo di famiglie. Le attività di rilevazione per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni sono coordinate e dirette dall’Istat e vengono svolte, operativamente, dall’Ufficio di Censimento del Comune di San Severino. Le informazioni raccolte sono infatti necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi, che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini e monitorare politiche e interventi sul territorio.

Solo un campione di famiglie estratte dall’Istat dal registro base degli individui abitualmente dimoranti nel Comune di San Severino sarà coinvolto nel Censimento permanente e ciascuna famiglia potrà essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie con una delle seguenti modalità:

· la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat (rilevazione da Lista): vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso;

· la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato (rilevazione Areale): vi partecipano le famiglie che saranno avvisate del Censimento tramite locandina e/o lettera non nominativa oppure telefonicamente.

La data di riferimento del Censimento è quella del 3 ottobre 2021. La rilevazione Areale e quella da Lista termineranno, rispettivamente, il 18 novembre 2021 e il 23 dicembre 2021.

È fondamentale la piena collaborazione di tutte le “famiglie campione”, ovvero quelle estratte “a sorte” da Istat.

Nel Comune di San Severino non tutte le famiglie dovranno collaborare con i rilevatori incaricati, ma solo le “famiglie campione”.

In caso di necessità di aiuto alla compilazione o per richiedere informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento ai seguenti numeri:

· 0733-641216 / 641256 / 641288 (Servizi demografici)

· 0733-641225 / 641250 (Polizia municipale)

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

Le famiglie potranno inoltre contattare il numero verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21. Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e, come accedeva in passato, anche per il censimento permanente è previsto l’obbligo di risposta da parte delle famiglie ed è prevista una sanzione in caso di rifiuto a rispondere o nel caso vengano fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete.