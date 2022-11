Dopo quattro partite finalmente è arrivata! Stiamo parlando della tanto attesa e agognata prima vittoria casalinga in campionato della Settempeda che al quinto tentativo ha fatto centro: 3-0 all’Urbis Salvia. Si interrompe così il digiuno al “Soverchia” dopo due pari e altrettante sconfitte, grazie al tris giunto nel secondo tempo, frazione di gioco durante la quale la Settempeda ha fatto meglio meritando l’intera posta in palio. In realtà il punteggio appare fin troppo pesante per gli ospiti, caduti dopo sei risultati utili consecutivi, che hanno fatto la loro buona partita dimostrandosi squadra che sa giocare, con personalità e a viso aperto come dimostrato nei primi 30’ quando ha creato problemi ai biancorossi andando più volte vicini al vantaggio. Nella ripresa, poi, i locali sono venuti fuori, mostrando atteggiamento giusto, convinzione e cinismo sfruttando anche il calo fisico e mentale dei rivali soprattutto dopo il vantaggio e il raddoppio arrivati in rapida successione (4’) e, infine, hanno saputo gestire e controllare al meglio fino ad arrotondare nel recupero. Tra i locali molto bene Ulissi (che dopo essersi sbloccato nel turno precedente timbra di nuovo il cartellino) e Silla (il centrocampista ci ha preso gusto: altro gol, secondo di fila e terzo in stagione, più assist); bene anche Latini, glaciale nel segnare dal dischetto, Sfrappini, entrato benissimo in partita con rigore guadagnato nel finale e capitan Caracci, protagonista con alcuni interventi decisivi. Nel prossimo turno la Settempeda sarà impegnata di nuovo in casa (sabato 3 dicembre ore 14.30) contro il Cingoli, ma la settimana proporrà anche la gara infrasettimanale di Coppa Marche (mercoledì 30, alle ore 20, al campo Leonori) contro l’Appignanese.

La cronaca

Il primo avversario che apre il doppio impegno casalingo di fila per la Settempeda è l’Urbis Salvia che si presenta forte della lunga striscia positiva (imbattuto da sei giornate) anche se per questa sfida presenta defezioni importanti come quelle di Pieristè, Vendemmiati e Pietrella (in panchina solo per fare presenza) con mister Lorenzo Ferranti che sceglie la coppia centrale Ciamarra/Romagnoli con Danchivskyy a centrocampo e in avanti Cullhaj supportato da Curzi. Risponde Emanuele Ruggeri con l’ormai consolidato 4-3-3 che cambia in una sola unità, ovvero Minnucci che fa la mezzala con Quadrini avanzato nel tridente. Sono indisponibili Verdolini e Forresi, mentre il rientrante Mariani parte in panchina. L’avvio di partita è frizzante e piacevole con le due squadre che saltano la fase di studio per affrontarsi senza tatticismi. E’ migliore l’approccio degli ospiti che non restano in attesa (come fatto dalle altre formazioni viste al Soverchia), ma scelgono di giocare a viso aperto facendo la partita nella prima fase dell’incontro. In pochi minuti vanno al tiro Curzi, rasoterra centrale, e Giri, destro verso il palo lontano con deviazione in tuffo di Caracci. Per venticinque minuti è un Urbis Salvia che si fa preferire rispetto ai locali che fanno fatica a trovare le misure giuste e la precisione nei passaggi. Passata la fase più critica la Settempeda si riprende e si fa vedere nell’area avversaria non prima però di aver rischiato ancora con una girata di Curzi che da solo a centro area alza troppo la mira. Dal 29’ comincia a girare la Settempeda: Silla da sinistra mette un bel pallone sulla testa di Minnucci che da pochi passi devia sul fondo; al 32’ Kheder avanza e mette un cross preciso che raggiunge Capenti sotto porta che di testa gira di poco sul fondo; al 33’ invito di Silla per Ulissi che da dentro l’area prova il rasoterra che Conti ribatte di piede. Prima del riposo Urbis Salvia che va davvero vicina al vantaggio con l’imbucata centrale per Cullhaj che si presenta davanti a Caracci e prova a superarlo con un piatto sinistro che il portiere biancorosso devia in tuffo con la punta delle dita con palla che tocca il palo e torna in campo. L’inizio del secondo tempo mostra una Settempeda che dà l’impressione di essere diversa, più decisa e propositiva. Non è solo una sensazione perché i locali trovano il vantaggio dopo cinque minuti. Sugli sviluppi del primo corner dell’incontro il pallone, respinto dalla difesa, giunge nella zona di Silla che si coordina benissimo colpendo di collo esterno destro con palla che tocca la faccia interna del palo per poi entrare in porta. Gli ospiti hanno una reazione immediata con Curzi che liberato in area scarica il sinistro a mezza altezza che trova il riflesso di Caracci che manda in angolo. Subito dopo i biancorossi colpiscono di nuovo: Silla inventa un lancio filtrante per Ulissi che scatta sulla sinistra e poi in corsa trova un pallonetto preciso che scavalca il portiere e si infila sotto la traversa. Nell’azione si fa male Conti che deve uscire lasciando il posto fra i pali a Staffolani. Inizia un’altra gara con l’Urbis Salvia che cala di ritmo e di forze non trovando più soluzioni offensive davanti ad una Settempeda più tranquilla e sicura di sé tanto da non lasciare spazio ai rivali. In questa fase arrivano diverse sostituzioni (fra i biancorossi entrano Broglia, Lleshi, Mariani, Sfrappini e Panicari). La Settempeda torna a farsi pericolosa al 33’ quando Broglia ruba palla per poi appoggiare ad Ulissi che arriva davanti a Staffolani bravo a respingere il destro del numero 9. Per annotare ancora qualcosa bisogna arrivare alla fine del recupero (4’) quando arriva il terzo gol dei locali: Sfrappini è bravo a credere di poter prendere il pallone in area e quando lo fa viene steso in maniera evidente. Rigore netto (dopo più di due anni la Settempeda torna ad avere a favore un penalty) che si incarica di calciare Latini che non sbaglia mettendo con precisione il piatto destro nell’angolino. Finisce qua con la Settempeda che consolida il terzo posto, mentre l’Urbis Salvia esce sconfitta, ma consapevole che giocando così potrà tornare a fare punti molto presto.

Il tabellino

SETTEMPEDA – URBIS SALVIA 3-0

Reti: 50’ Silla, 54’ Ulissi, 94’ Latini su rigore

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Kheder, Rossi, Campilia, Latini, Minnucci (69’ Lleshi), Silla (63’ Broglia), Ulissi (88’ Panicari), Capenti (80’ Sfrappini), Quadrini (82’ Mariani). A disp. Palazzetti, Codoni, Granili, Orlandani. All. Ruggeri.

URBIS SALVIA: Conti (55’ Staffolani), Verdicchio, Romagnoli, Ciamarra, Monteverde, Giri, Martorelli (80’ Cullhaj Dorian), Danchiskyy, Curzi, Cullhaj Matteo (69’ Bianchi), Pettinari. A disp. Valeri, Pietrella, Alzapiedi, Funari. All. Ferranti

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto

Note: ammoniti: Rossi, Latini, Quadrini, Romagnoli, Verdicchio, Pettinari. Angoli: 2-5. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino