Basket: quinta vittoria di fila per una lanciatissima Rhutten

Dopo il successo corsaro dell’andata ottenuto all’overtime per 75-72, la Rhütten San Severino concede il bis anche fra le mura amiche “matando” il giovane Grottammare Basket con l’eloquente punteggio di 72-49, a testimonianza di un ottimo stato di forma. Il primo successo nel girone di ritorno per il quintetto di coach Alberto Sparapassi coincide con una scala reale di ben cinque vittorie consecutive, dopo appunto l’iniziale impresa di Grottammare a cui però fecero seguito quattro stop di fila. Capitan Cruciani e compagni per la verità partono un po’ contratti (2-11 al 3’), ma trovano ben presto il bandolo della matassa, cominciando a registrare le maglie difensive che imbrigliano il Grottammare «che pure – come ha fatto notare il trainer Sparapassi – era reduce da tre successi consecutivi e per ben tre volte aveva tagliato in questa stagione la soglia degli 80 punti in 40’. Invece noi, molti ispirati nel tiro pesante, li abbiamo relegati a sole 49 lunghezze al termine del confronto e questa è stata senza dubbio la chiave di volta del match». Fino a metà gara i rivieraschi rimangono a ruota (35-31) ma al termine del terzo periodo una “bomba” da metà campo di Nicolò Grillo lancia i biancorossi sul +12: 55-43. Il vantaggio si dilata progressivamente nel quarto di chiusura e la Rhütten finisce il confronto in gloria, vincendo per 72-49 con tre giocatori in doppia cifra e con il pivot Alessandro Potenza in doppia doppia con 11 punti ed altrettanti rimbalzi catturati. Alla fine festa grande con i tifosi, modo migliore non c’era per scambiarsi gli auguri di Natale. Alla ripresa del torneo, sabato 8 gennaio, la Rhütten è attesa dall’ostico derby esterno con il Basket Macerata. All’andata si imposero i ragazzi del capoluogo con un comodo 57-41.

RHÜTTEN: Giuliani 8 (1 tiro da 3 punti), Severini 7 (1t. da 3p.), Massaccesi 11 (1t.da 3p.) Potenza 11, Tortolini 16, Grillo 6 (2t. da 3p.). Fucili 8, Cobanaj 2, Cruciani 3, Uncini. All. Sparapassi.

NOTE: progressivi: 21-19/35-31/55-43; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini