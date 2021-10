Alle urne domenica 3 e lunedì 4 ottobre: ecco la “mappa” dei tredici seggi

Saranno 13 i seggi aperti nel Comune di San Severino, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, in occasione del voto per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale.

Domenica 3 ottobre ci si potrà recare alle urne dalle ore 7 alle ore 23, mentre lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Confermata la geografia dei seggi: nella sede provvisoria dell’Istituto tecnico “Divini”, ex scuola elementare di piazzale Alessandro Luzio, saranno aperte le sezioni 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7, mentre presso la scuola dell’Infanzia di via Gentili saranno collocati i seggi 8 – 9 – 10 – 11. Infine nella scuola dell’Infanzia di piazzale Bianconi, a Cesolo, saranno ubicate le sezioni 12 e 13.

Di seguito l’elenco delle sezioni con relative vie, vicoli, piazze e località di riferimento.

Seggio 1: largo della Croce Verde, piazza Madonna dei Lumi, Piazza del Popolo, piazzale Mons. Ferdinando Longinetto, piazzale Degli Smeducci, piazzetta Del Moro, piazzetta Del Teatro, via Abbondanza, via Bernardino Di Mariotto, via Castello al Monte, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Del Forno Vecchio, via Della Galetta, via Giuseppe Garibaldi, via Pacifico Indivini, via Lazzarelli, via Massarelli, via Ospedale Vecchio, via Della Pitturetta, via Ercole Rosa, via San Biagio, via San Francesco, via San Giovanni, via San Pacifico, via San Rocco, via Sant’Agostino, via Santa Barbara, via Santa Caterina, via Santa Chiara, via Del Teatro, via Della Valle, viale Cappuccini, vicolo Acquedotto, vicolo Aperto, vicolo Accaccio, vicolo Archetto, vicolo Del Casarino, vicolo Chiuso, vicolo Delle Cicette, vicolo Corto, vicolo Costantini, vicolo Delle Coste, vicolo Croce Verde, vicolo Imbrecciata, vicolo Lungo, vicolo Madonnetta, vicolo Manuzzini, vicolo Parteguelfa, vicolo Pescheria, vicolo Mons. C. Pizzi, vicolo San Giovanni, vicolo San Giuseppe, vicolo San Rocco, vicolo Scuole Vecchie, vicolo Tortuoso.

Seggio 2: borgo Conce, largo Adriani, largo Margarucci, largo Sant’Andrea, piazzetta Duomo, rampa Mura Occidentali, via Caduti senza Croce, via Coletti, via D’Acquisto, via Fratelli Giri, via Guasoni, via Lorenzo d’Alessandro, via Marcaccini, via Marcucci, via Margarucci, via Martini della Liberazione, via Moretti, via Moro, via Mura Occidentali, via Muraglione, via Panfili, via Piagge, via Salimbeni, via San Paolo, via Sauro, via Valerio, via Vallato, vicolo Gallo, vicolo Presani, vicolo San Lorenzo, vicolo Tinti.

Seggio 3: località Valle dei Grilli, piazzale A. Luzio, via P. F. Acciaccaferri, via Ireneo Aleandri, via Francesco Antolisei, via Giovan Battista Caccialupi, via Di Contro, via G. C. Gentili, via Ponte Sant’Antonio, viale G. Collio.

Seggio 4: località Cimaiolo, località Glorioso, località Scaloni, località Tufana, via Adamello, via F. Adriani, via Alberico Da San Severino, via B. Alovisj, via P. Igino Cicconi, via Corta di Serripola, via A. De Gasperi, via Mario Depangher, via Mosè Di Segni, via Antonio Fidi, via Fiume Aspio, via Fiume Chienti, via Fiume Esino, via Fiume Fiastrone, via Fiume Musone, via Fiume Nera, via Fiume Tenna, via Don Amedeo Gubinelli, via Isonzo, via Metauro, via Montegrappa, via Orpiana, via G. B. Pergolesi, via Piave, via Sergio Piermanni, via Potenza, via Reduci di Russia, via G. Rossini, via Settempeda, via G. Spontini, via N. Strampelli, via Tabbiano, via Tagliamento, via Tronto, via Amos Zanibelli.

Seggio 5: via U. Bassi, via A. Borghini, via Vittore Crivelli, via E. Divini, via Della Libertà, via D. Palombi, via V. Puccitelli, viale Varsavia.

Seggio 6: piazzale Del Commercio, traversa Marozzi, traversa V. Puccitelli, via Andrea San Severino, via Antonio Di Piergiacomo, via G. Brodolini, via Campo Fiera, via Della Croce Rossa Internazionale, via Martiri delle Foibe, via Del Mattatoio, via E. Mattei, via Cap. Magg. P. Palombarini, via C. Procacci, via D. Pulvier, via San Giacomo della Marca, via R. Scuriatti, via B. Tardoli, via P. Vicoli, via P. G. Zampa, viale Bigioli, viale Europa, viale Della Resistenza.

Seggio 7: località Sassuglio, via Dante Alighieri, via M. Buonarroti, via Cavour, via C. Colombo, via Leonardo Da Vinci, via G. Leopardi, via Madonna dei Lumi, via A. Manzoni, via Don L. Orione, via F. Petrarca, via Roma, via R. Sanzio, via G. Scampoli, via A. Volta, via XX Settembre.

Seggio 8: località Uvaiolo, piazza Don Minzoni, via Ludovico Ariosto, via Bilacqua da San Severino, via Donato Bramante, via Brunelleschi, via G. Galilei, via Monte Bove, via Monte Catria, via Monte Conero, via Monte Cucco, via Monte Nerone, via Monte San Vicino, via Monti Sibillini, via Clemente Orlandi, via Rocco da Vicenza, viale Galileo Matteotti, viale Mazzini.

Seggio 9: località Casette, località Colleluce, località Parolito, via G. Boccati, via G. Bonichi, via Gentile Da Fabriano, via L. Lotto, via A. Nuzi, via San Michele, via A. Stoppoloni, viale Dei Trattati di Roma.

Seggio 10: località Colotto, località Pieve, località Rocchetta, località Taccoli, via F. Bruni, via Del Colle, via Com. Ludovico Censi, via E. Fermi, via F. Ferranti, via L. Galvani, via O. Marziario, via G. Mercalli, via A. Merloni, via A. Meucci, via A. Pacinotti, via Pieve Antica, via Padre Tacchi Venturi, via Terme Romane, via E. Torricelli.

Seggio 11: borgo Fontenuova, piazza A. Gramsci, piazza G. Marconi, piazza Del Mercato, via Cesare Battisti, via V. Cancellotti, via Eustachio, via Gorgonero, via Delle Mura Orientali, via Ponte Vecchio, via Porta Orientale, via G. Ranaldi, via San Sebastiano, via Santa Filomena, via G. Talpa, via L. Urbani, via Virgilio da San Severino, viale Bartolomeo Eustachio, vicolo Delle Carceri, vicolo Lumi, vicolo Scuro.

Seggio 12: borgo Monticole, località Biagi, località Cagnore, località Cesolo, località Gagliannuovo, località Granali, località Pitino, località Sasso, piazzale R. Bianconi, via Barbari, via Barbiato, via Barletta, via P. Borsellino, via Del Bosco, via Case del Passo, via G. Coletti, via Colmartino, via Del Coppo, via Don G. Cruciani, via Cucchiaia, via G. Falcone, via Della Fornace, via Granali, via Del Mulino, via Della Piazzetta, via Replica, via San Bartolomeo, via Spogna, via Luigi Tamagnini, via Torrone, via P. G. Venanzoni, via Della Villa, viale Santa Margherita.

Seggio 13: località Agello, località Aliforni, località Borgianelle, località Castel San Pietro, località Chigiano, località Corsciano, località Elcito, località Gaglianvecchio, località Isola, località Marciano, località Monte Acuto, località Palazzata, località Palombara, località Patrignolo, località Portolo, località San Mauro, località Sant’Elena, località Serralta, località Serrone, località Stigliano, località Ugliano.