Elezioni amministrative: si vota in 7 Comuni del maceratese

Dunque, ci siamo. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per il rinnovo dei sindaci e del Consiglio comunale in 28 Comuni situati in tutte le province marchigiane. I più grandi (per numero di abitanti) sono San Benedetto e Castelfidardo che, superando la soglia dei 15 mila abitanti, potrebbero avere anche il ballottaggio. Nel maceratese vanno alle urne Porto Recanati, Esanatoglia, Morrovalle, Muccia, Bolognola, Castelraimondo e San Severino.

In Italia sono 1.192 i Comuni in cui si vota, per un totale di circa 12 milioni di cittadini chiamati alle urne.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Per esprimere il proprio voto è necessario il documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio.

Nei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti.