Ad Ancona l’edizione 2020 del “Trofeo Team Co.Bo. Pavoni”

Il tradizionale trofeo di ciclocross “Team Co.Bo. Pavoni”, giunto all’ottava edizione, si è tenuto quest’anno a Varano di Ancona per iniziativa dell’Asd Pedale Chiaravallese. La prova era valida come seconda tappa dell’Adriatico Cross Tour. Quasi quattrocento i partecipanti, provenienti non solo dal centro Italia, ma anche da regioni più lontane, dal momento che l’appuntamento era l’unico del calendario nazionale in questa prima domenica di dicembre. E fra gli “Open” il settempedano Pietro Pavoni si è confermato il più forte dei marchigiani chiudendo la sua “fatica” al decimo posto della classifica assoluta. Un bel risultato che fa il pari con quello ottenuto quindici giorni prima nel Lazio in un’analoga competizione.

Gli atleti si sono dati battaglia su un percorso in gran parte pianeggiante, intervallato da alcune lievi contropendenze e dalle scalinate. Non sono mancate le tre componenti del vero ciclocross con le stesse iniziali: “f” come fango, freddo e fatica che, in aggiunta alla pioggia, hanno reso la gara molto ostica e dispendiosa nelle gambe dei partecipanti. Il trofeo era messo in palio proprio dal Team dei gemelli Pietro e Paolo Pavoni di San Severino. I loro portacolori, fra gli Amatori, hanno chiuso ai vertici delle rispettive categorie.

Gianfilippo Raimondi è arrivato quarto nella M4, dove la piazza d’onore è stata appannaggio proprio di Paolo Pavoni. Nella M3 invece Andrea Pasquarella è salito sul terzo gradino del podio, mentre Michele Salza (già campione italiano “Allievi”) ha vinto la classe M1.