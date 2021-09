I Teatri di Sanseverino propongono una minirassegna di fine estate

Incontri con l’autore, concerti, serate di teatro dialettale, convegni di studi, diari di viaggio, teatro di prosa, performance circensi e altro ancora. Tutto questo è condensato nella ministagione di fine estate che i Teatri di Sanseverino hanno programmato per le prossime settimane, a cura del direttore artistico Francesco Rapaccioni.

Il ricco programma si apre mercoledì 22 settembre, alle ore 17, con la presentazione dei racconti di scuola di Egidio Pacella “Compagni di banco”. L’appuntamento, per la rassegna Incontri con l’Autore, si terrà nell’aula magna del nuovo Istituto tecnico “Divini” di viale Mazzini.

Giovedì 23 settembre, alle ore 21 nella Sala Italia, “Sensorial Estate – Ritratti in Bossa & Jazz”, concerto di Mafalda Minnozzi accompagnata da Paul Ricci.

Venerdì 24 settembre, alle ore 21, al Feronia la Compagnia teatrale Terra dei Fioretti porta in scena “Cose dell’addru munnu”, spettacolo dialettale per la regia di suor Lucia Stacchio.

Sabato 25 settembre, alle ore 17, sempre al Feronia si terrà il convegno di studi dedicato a Dante Alighieri e Filippo Bigioli tra arte, poesia, teatro e teologia.

Domenica 26 settembre, alle ore 17 all’Italia, la rassegna Altre Culture propone, invece, il diario di viaggio dedicato alla Sicilia con le straordinarie immagini di Francesco Rapaccioni.

Giovedì 30 settembre, al Feronia, alle ore 21 viene proposto dal Circo El Grito lo spettacolo “Uomo calamita” scritto e diretto da Giacomo Costantini con Uomo Calamita, Wu Ming 2, Cirro.

Sabato 16 ottobre, nella basilica di San Lorenzo in Doliolo, alle 21 sarà animato il “Sacrale”, concerto elettroacustico in sette movimenti per sax, chitarra, contrabbasso, percussioni ed elettronica di Marco Fagotti e Giovanni Ferri con Marco Fagotti, Giovanni Ferri, Simone Giorgini, Francesco Savoretti.

La rassegna Incontri con l’Autore proporrà infine la presentazione del nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio “Borgo Sud”, edito da Einaudi. La data dell’evento non è stata ancora fissata.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito (tranne “Uomo calamita” ingresso intero euro 12, ingresso ridotto euro 8) e si terranno nel rispetto delle vigenti disposizioni normative sanitarie con posti limitati, preassegnati e distanziati. Saranno necessari green pass e mascherina.

Informazioni e prenotazioni presso Pro loco (tel. 0733638414) da martedì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.