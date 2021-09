Pesante autocarro “inghiottito” nel piazzale della stazione

Un autocarro Iveco EuroTrakker 370 di una ditta che sta eseguendo i lavori di elettrificazione alla linea ferroviaria, mentre era fermo in un’area di cantiere recintata in piazzale Don Minzoni, nei pressi della stazione ferroviaria, è sprofondato con le ruote posteriori di destra in una voragine creatisi nell’asfalto a causa del peso del mezzo.

Il veicolo è rimasto in bilico prima di essere rimesso in sicurezza sulla sede stradale. All’interno della cabina di guida al momento dell’incidente non c’era nessuno e non si sono registrati danni alle altre autovetture in sosta sull’altro lato della strada, né feriti, visto che l’area era chiusa per i lavori in corso.

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 11.30. Una pattuglia della Polizia locale, giunta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area vietando il passaggio dei pedoni per evitare pericoli.