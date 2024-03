Mostra sulla Sindone allestita a San Lorenzo dai giovani della “Croce Bianca”

La chiesa di San Lorenzo in Doliolo, grazie all’accoglienza del parroco Padre Luciano Genga, ospita da alcuni giorni la mostra sulla Sindone organizzata da don Donato De Blasi e dai giovani della Comunità terapeutica Croce Bianca di Berta.

Non è casuale questo legame. Infatti la Passio Christi richiama la Passio Hominis. Chi si trova davanti all’immagine di quest’uomo crocifisso non può non farsi carico delle sofferenze di tanti fratelli che portano sul corpo le piaghe della povertà, della fame, della guerra, dell’emarginazione.

La mostra sulla Sindone che Papa Benedetto XVI ha definito la reliquia più preziosa della Passione si svolge attraverso un percorso che comprende la storia della Sindone; l’uomo della Sindone; cosa dice la scienza sulla Sindone.

E’ un percorso che si può fare singolarmente, con la famiglia o in gruppo (catechismo o scuola). Un’occasione preziosa per arricchire il cammino quaresimale di immagini, riflessioni, preghiere.