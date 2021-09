Ecco i sedici candidati della lista “San Severino Futura”

La lista che presenta Francesco Borioni come candidato sindaco è stata la prima, in ordine di tempo, a essere presentata questa mattina in Comune. Si chiama “San Severino Futura” e questi sono i sedici candidati al Consiglio comunale (in ordine alfabetico):

Alessandra Aronne, docente, 59 anni

Samuele Bonifazi, operaio, 42 anni

Michela Cambiucci, impiegata, 36 anni

Oliviero Carducci, imprenditore, 50 anni

Cadia Carloni, impiegata, 57 anni

Giovanni Chiarella, avvocato, 47 anni

Americo Eugeni, ingegnere, 63 anni

Alessandro Giusepponi, docente, 60 anni

Fabrizio Marinelli, impiegato, 46 anni

Pietro Paparelli, impiegato, 27 anni

Gianpiero Pelagalli, dipendente della Sanità pubblica, 60 anni

Gilberto Primucci, impiegato, 59 anni

Mirta Ramaccini, impiegata, 57 anni

Francesco Maria Setaro, pedagogista, 37 anni

Lucia Ticà, docente, 44 anni

Martina Zucchi, geologa, 36 anni

