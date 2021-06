Si avvicina l’8 giugno: ecco le iniziative per il santo patrono

Si avvicina l’8 giugno, ricorrenza in onore del santo patrono San Severino Vescovo. Anche quest’anno la pandemia condiziona la tradizionale festa e impone prudenza, nel rispetto delle normative anti Covid.

In ogni caso per martedì 8 giugno 2021 sono in programma alle ore 11 una messa solenne, con l’offerta dei ceri, nella basilica di San Lorenzo, dove è attualmente custodita l’urna del santo; nel pomeriggio l’esposizione in piazza delle Torri dei Castelli che solitamente danno vita alla rievocazione storica del Palio; alle ore 21 (sempre in piazza) la consegna da parte del Comune di un riconoscimento ai volontari delle associazioni che si sono distinte per il lavoro svolto durante la pandemia.