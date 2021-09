Pure Forza Italia appoggia il candidato sindaco Antognozzi

Dal Coordinamento locale di Forza Italia:

“Il Circolo di Forza Italia di San Severino in vista delle elezioni per il rinnovo della consiliatura che dovrà amministrare la Città a partire dal 4 ottobre 2021 esprime il proprio sostegno alla coalizione di centrodestra che vede quale candidato alla carica di sindaco del nostro Comune Tarcisio Antognozzi. Questa adesione è la conferma delle intenzioni già espresse lo scorso marzo ed aprile 2021 quando si auspicava vivamente l’unione del

centrodestra. In quella occasione fu steso un attento e preciso programma elettorale ispirato ai nostri ideali che auspichiamo possano essere di sostegno e di aiuto, attraverso i candidati, alla coalizione che parteciperà alla tornata elettorale”.